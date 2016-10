Kommentar: Rechtsprüfer, übernehmen Sie! Alexander Kempf über eine anrüchige Auftragsvergabe

Was sich am Montagabend im Rietschener Gemeinderat zugetragen hat, war ein wahres Trauerspiel für die Gerechtigkeit. Da legt eine Gemeinde erst ganz klare Spielregeln fest, wie eine Dienstleistung vergeben werden soll. Konfrontiert mit dem Ergebnis und einem potentiellen Sieger, will aber plötzlich niemand mehr etwas von dem aufgestellten Regelwerk wissen. „Wir machen das auch zum ersten Mal“, sagt Bürgermeister Ralf Brehmer beinahe entschuldigend in Richtung Gemeinderäte.

Ist das noch Gemauschel oder schon Filz? Es passt leider ins Bild, dass Gemeinderat Helmut Perk von der Sweco GmbH bei einem anderen Tagesordnungspunkt zuvor schon mal über das neue grüne Band in Rietschens Ortskern philosophiert. Andere Gemeinderäte werben vor der Entscheidung damit, dass die Scweco GmbH den Ort aus dem FF kenne. Hilfreicher wäre es für das Büro gewesen, wenn es sich mit der ausgeschriebenen Materie besser auskennen würde. Denn dann hätte es womöglich eine Empfehlung der Prüfer erhalten. Die fachliche Eignung nachzuweisen, ist aber anderen besser gelungen als Helmut Perk und seinen Mitarbeitern. Zurück bleibt ein fader Beigeschmack.

Auch weil Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer eine besonders traurige Figur abgibt. Er deutet im Vorfeld an, dass, ganz gleich, wie die Entscheidung ausfallen wird, mindestens ein Bieter in Widerspruch gehen wird. Hat er sich dazu etwa schon mit den Büros aus Dresden oder Rietschen abgestimmt? Es wäre besser gewesen, er hätte stattdessen den Rietschener Gemeinderäten einmal klar erklärt, warum Aufträge im Wettbewerb vergeben werden und dass es dafür verbindliche Regeln braucht. Man mag den Rietschener Gemeinderäten zu Gute halten, dass sie sich vor allen Dingen an den 46000 Euro Differenz zwischen beiden Angeboten stören. Aber die Regeln hat nicht die Dresdner Firma festgelegt, sondern die Gemeinde selbst.

