Kommentar: Reaktion nötig auf Ausländerzuzug Sebastian Beutler über die Folgen der Einwanderungspolitik

Für eine Grenzstadt, zumal zwischen zwei EU-Staaten, ist es ganz normal, dass der Anteil von Ausländern höher liegt als anderswo. So ist es auch in Görlitz. Im März war unter zehn Görlitzern ein Ausländer. Es sind nicht etwa die Flüchtlinge aus dem Nahen und Mittleren Osten, aus Schwarzafrika oder von den Küsten des südlichen Kontinents, die das Wachstum der ausländischen Einwohner ausmachen – sondern es ist der weiter anhaltende Zustrom unserer Nachbarn, der Polen. Wer für Europa ist, wer dafür ist, dass sich die EU-Bürger innerhalb der Europäischen Union ihren Wohn- und Arbeitsort frei wählen können, der hat mit dieser Entwicklung keine Probleme.

Allerdings ist das Wachstum rasant. Machte der Ausländeranteil an der Görlitzer Bevölkerung in diesem März 9,5 Prozent aus, so lag diese Quote vor einem Jahr erst bei 8,1 Prozent. Hinter diesen Zahlen aber verbergen sich Schicksale: Kinder, die in Kitas und Schulen gehen. Eltern, die Arbeit suchen, in Häusern wohnen. Damit dieses Zusammenleben mit den Alteingesessenen im Alltag nicht von Konflikten gestört wird, wird die Stadt ihre Anstrengungen bei der Integration erhöhen müssen. Es reicht nicht, wenn Bürgermeister Michael Wieler allein vom Kreis ein Integrationskonzept fordert. Auch die Stadt benötigt eins.

