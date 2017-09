Kommentar: Raus aus dem Mais! Anja Beutler über die Konsequenz aus dem tragischen Unfall

Auf der Urlaubsinsel Rügen ist das Maislabyrinth eine Attraktion eines großen Erlebnishofes. Als Familie kann man da rasch eine Stunde zwischen den hohen grünen Reihen umhertippeln, bis man alle – zwischen den Kolben versteckten – Rätsel gelöst und wieder den Weg hinausgefunden hat. Die präparierten Maisgassen, die man dabei durchschreitet, sind breiter als der normale Pflanzabstand. Und auf dem Feld steht zudem ein Hochstand, von dem man sich einen Überblick verschaffen kann. Trotz dieser Marscherleichterung wird eines rasch klar: In dem Gewirr von Halmen und Blättern schwindet der Durchblick, sich zu orientieren ist enorm schwierig, und in die echten, eng stehenden Maisreihen möchte man gar nicht abbiegen.

Sich in ein „echtes“ Maisfeld zu wagen, wenn die Ernte läuft, kann lebensgefährlich sein, das hat der aktuelle Fall deutlich gemacht. Und natürlich stellt sich sofort die Frage nach mehr Schutz. Den kann es aber nur in Form der eigenen Vernunft geben. Oder sollte man Maisfelder jetzt einzäunen? Mit Beobachtungstürmen versehen? Mit Sicherheit nicht. Wichtig ist aber, dass man auch den Menschen, denen Mähdrescher, Häcksler & Co. ein alltäglicher Anblick sind, immer wieder bewusst macht, dass man die Vorsicht nicht fallen lassen darf.

