Kommentar: Rathaus muss mit Bürgern sprechen Lars Kühl über die Neugestaltung des Neustädter Marktes

Königsufer – ein schöner, verheißungsvoller Name. Doch so richtig verdient der Abschnitt zwischen Augustusbrücke und Finanzministerium ihn zurzeit nicht. Man stellt sich darunter eher einen hübschen Palast als einen biederen Parkplatz vor. Solch ein repräsentatives Bauwerk wird es auch künftig nicht geben, wenn der Bereich umgestaltet wird. Ansprechender als jetzt darf es aber schon sein.

Die Chance, Historisches aus mehreren Epochen ansehnlich zu verbinden, sollten Bauherren, Architekten und vor allem die Stadtplaner nutzen. Jeden Geschmack zu treffen, wird unmöglich. Aber der Neustädter Markt und sein Umfeld sind so stadtprägend, dass an dieser Stelle Entwürfe höchsten Anspruches und mit einem breiten Konsens auszuwählen sind, keine Baukastenversuche, sondern harmonische Ensembles, aufgelockert durch echte Hingucker. Das müssen nicht zwingend Rekonstruktionen sein. Warum aber an einigen Stellen nicht Barockes aufleben lassen? Schön war es allemal.

Dass sich Bürgerinitiativen über die Stadtentwicklung Gedanken machen, ist positiv. Der Dialog mit den Entscheidern im Rathaus muss geführt werden. Doch dafür fehlt im Moment noch die Schnittstelle, ein Moderator. Das Konzept von StadtbilDD ist durchdacht. Gerade wichtige Sichtbeziehungen sollen erhalten bleiben. Was passiert, wenn das missachtet wird, sehen wir bald am Neumarkt, wenn der Moritzhaus-Klotz den Frauenkirchenblick vom Altmarkt aus verdeckt.

