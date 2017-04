Kommentar: Rathaus erzeugt Halbwissen Sebastian Beutler über die Infopolitik von OB Deinege

Soll man lachen, soll man weinen? Man könnte die Diskussion um eine Bewerbung für den „Tag der Sachsen“ als einen Sturm im Wasserglas betrachten, abhaken und zur Tagesordnung übergehen. Es ist ja nichts passiert, außer dass sich die Rathausspitze unglaubwürdig gemacht und Journalisten in Misskredit gezogen und deren Glaubwürdigkeit infrage gestellt hat – immerhin das höchste Pfund, das sie zu verlieren haben. Aber ist es tatsächlich so lapidar? Oder zeigt sich damit nicht sogar eine bis in höchste städtische Kreise reichende Geringschätzung der Arbeit von Journalisten. OB Deinege hat bei seinem Neujahrsempfang selbst eingestanden, auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit Nachholbedarf zu haben. Von Veränderungen aber ist nichts zu spüren. Wie Bittsteller kommen sich die Journalisten im Reiche Deineges vor, die hoffen dürfen, nach Tagen Antworten zu bekommen. Von deren Qualität wollen wir gar nicht reden. Muss das die Bürger interessieren oder handelt es sich nur um das Jammern eines Berufsstandes, der sich nach fetten Jahren einfach einem rauheren Wind ausgesetzt sieht? Wer so wenig öffentlich verhandelt wie Deinege, der kommuniziert vor allem über seine Pressemitteilungen und Informationen aus dem Rathaus. Wenn man sich aber auf sie nicht mehr verlassen kann, wenn sie Wichtiges verschweigen, dann leidet das Gespräch zwischen Bürgern und Stadtspitze. Das Ergebnis ist Halbwissen auf allen Seiten. Insofern wäre es gut, wenn Deinege der Arbeit von Journalisten etwas entgegenbringt, was er für sich stets einfordert: Respekt.

