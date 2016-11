Kommentar: Räumung klärt nichts Birgit Ulbricht über die Zwangsräumung in Großenhain

Fälle wie die von Manfred R. sind schwierig. Denn wäre es nicht so, gäbe es längst eine Lösung. Ja, Manfred R. hätte den Platz im Betreuten Wohnen in Walda nicht absagen sollen – alleine, ohne seinen gesetzlichen Betreuer, mit dem er schon die Kündigung für seine jetzige Wohnung geschrieben hatte. Aber Manfred R. ist nur bedingt handlungsfähig.

Die Genossenschaft sieht sich als Vermieter, der mit der prekären Situation überfordert ist und nun die Gelegenheit beim Schopfe packt, die Kündigung nicht zurückgibt und zum äußersten Mittel der Zwangsräumung greift, um das Problem loszuwerden und andere zum Handeln zu zwingen. Das Sozialamt zum Beispiel, das die Kosten für eine kleine Wohnung am Möbelspeicher, die die Stadt gesucht hat, nicht übernehmen will. Ob allerdings eine Einigung zustande kommt, wenn Herr R. erst einmal im Obdachlosenheim gelandet ist, darf misstrauisch beäugt werden, wenn schon jetzt für den schwer kranken Mieter keine Lösung in Sicht ist.

Ich bin mir sicher, dass ein Rechtsanwalt bei dieser Vorgeschichte eine einstweilige Verfügung gegen die Zwangsräumung erwirken kann. Nur das Problem steht dann immer noch: Keiner will diesen Mann, der keine Verwandten hat, bei denen man Geld eintreiben kann, der schwer krank und hilfebedürftig ist und damit Aufwand und Kosten verursacht.

