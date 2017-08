Kommentar: Räuberpistolen aus Niesky Alexander Kempf über gefährliche Gerüchteküchen

Es vergeht kaum ein Tag in der Nieskyer Redaktion, an dem nicht irgendein Gerücht an der Tür anklopft. Mal will jemand einen Swingerclub eröffnen, dann hat sich ein anderer das Leben genommen. Klatsch macht in der Kleinstadt schnell die Runde. Das gute alte Schwätzchen in Ehren. Doch wenn Menschen aus Neid und Missgunst bewusst Gerüchte streuen, um anderen zu schaden, dann ist das kein Kavaliersdelikt. Wer solche Gerüchte einfach weiterträgt, der beteiligt sich am Rufmord.

Dabei kann sich jeder leicht davor schützen, Opfer dieser stillen Post zu werden. Er sollte nur das erzählen, was er von Betroffenen selbst gehört hat. Doch manchem fehlt der Schneid, einfach nachzufragen. Dass sich in Niesky eine neue Ärztin niederlassen möchte, das ist in der Redaktion schon seit Tagen ein Thema gewesen. Und auch das unsägliche Gerücht hat angeklopft. In der Zeitung hat Niesky davon aber bisher nichts gelesen. Denn Journalisten streuen keine Gerüchte. Sie klären lieber welche auf.

Manchmal aber wird auch die Zeitung als Quelle für Gerüchte missbraucht. In der Sächsischen Zeitung habe dieses oder jenes gestanden, heißt es dann. Tatsächlich können Dinge schnell aus dem Kontext gerissen werden. Wer selber liest und zwar bis zum Ende, der ist vor den Nieskyer Räuberpistolen gefeit.

