Kommentar: Radwege müssen sein Romy Kühr über die Finanzspritze für Radstrecken in Löbau-Zittau

Das Fahrrad feiert dieses Jahr seinen 200. Geburtstag. Und es erlebt zwei Jahrhunderte nach seiner Erfindung immer noch große Beliebtheit. War es früher eher ein notwendiges Fortbewegungsmittel, weil es kein anderes gab, radelt man jetzt freiwillig – obwohl man es mit dem Auto viel bequemer haben könnte. Umweltbewusstsein, der Drang nach Ausgleich und Bewegung, Sportlichkeit oder einfach eine schöne Freizeitbeschäftigung mit der Familie in der Natur sind Beweggründe fürs Radfahren. An befahrenen Straßen macht das aber oft keine Freude. Deswegen gehören Radwege zu einer modernen Infrastruktur, keine Frage.

Da ist es nur begrüßenswert, dass die Bundesregierung reagiert und mehr Geld für Radtrassen zur Verfügung stellen will. Allerdings erscheinen 25 Millionen Euro für Projekte in ganz Deutschland recht wenig. Zum Vergleich: Allein das etwa 15 Kilometer lange Stück zwischen Oderwitz und Niedercunnersdorf soll im Ausbau rund 2,2 Millionen Euro kosten, wie der Landrat jüngst vorstellte. Wie weit also will man mit der Gesamtsumme in ganz Deutschland kommen? Und wer kann das nutzen? Da sind viele Fragen offen. Ob die Oberlausitz davon profitieren kann – und ob die Entscheidungsträger dann schnell genug sein werden – bleibt abzuwarten.

