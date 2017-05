Kommentar: Radfahrer sind nicht allein auf den Straßen Ralph Schermann über sinnvolle Hilfe auf Görlitzer Radwegen

Es stimmt: Görlitz ist für Radfahrer besser geworden. Und es stimmt auch: Görlitz muss für Radler noch besser werden. Das ist freilich keine Erkenntnis, die man aus Umfragen gewinnen sollte. Nichts gegen den Fahrradklima-Test, aber auch der zeigt letztlich nur, dass solcherart Befragte, erst recht Fahrradenthusiasten, niemals mit dem Erreichten zufrieden sein werden. Natürlich sind kritische Wertungen legitim, aber auch die eigene Besinnung der Radfahrer sollte dabei nicht vergessen werden: Was können Radler selbst für mehr Sicherheit, mehr Anerkennung, mehr Fahrfreude tun? So viel wie auf Autofahrer geschimpft wird, die Radschutzstreifen fast schon überheblich ignorieren, so viel Kritik gibt es auch an den Zweiradnutzern, die auf Gehwegen, nachts ohne Licht oder selbst auf gemeinsamen Rad- und Fußwegen rücksichts- und klingellos vorwärtsbrettern.

Nein, Radler sind nicht die einzigen Verkehrsteilnehmer. Das vergisst mancher zuweilen, der sich für diese Gruppe der Straßennutzer einsetzt. Aber es sind von allen, die Fahrzeuge führen, tatsächlich die verletzlichsten. Ihnen Schutzstreifen, gesonderte Ampeln und holperfreie Wege bereitzustellen, zeichnet gute Verkehrsplanung aus. Dass Görlitz dabei auch ein wenig Vorbild in Sachsen ist, gereicht dem Rathaus durchaus zur Ehre.

