Kommentar: Rabatte? – Satt! Thomas Staudt über verkaufsfördernde Maßnahmen

Die Römer waren kluge Leute und gewiefte Händler. Viele ihrer Redensarten gelten heute noch. Eine davon lautet: Cui bono? „Für wen ist es gut?“ oder „Wem nützt es?“. Journalisten stellen diese Frage häufig, Historiker tun es oder Kriminalisten. Auch Weißwassers Händler sollten sich ernsthaft fragen, ob Rabattsysteme, wie auch immer sie heißen oder funktionieren, wirklich helfen.

Bleibt nach Abzug der Investitionen – und ohne die geht es nicht – mehr übrig oder übersteigt das, was für das System aufgewendet werden muss, das, was es einbringt? Dann profitiert vor allem einer, der Anbieter des Rabattsystems nämlich. Die Krux, wie der Lateiner sagt, wenn er Problem meint, ist, dass sich vorher viel rechnen lässt, unterm Strich aber nicht selten etwas anderes rauskommt. Information ist deshalb das A und O. Ich selbst habe inzwischen die zweite bundesweit gültige Rabattkarte. Die Punkte, die ich sammle, spende ich für die SOS-Kinderdörfer und hoffe, dass sie dort gut angelegt sind. Ich würde sie selbst nutzen, habe aber festgestellt, dass ich die meisten der Angebote gar nicht brauche und für das, was mich interessiert, so viel zuzahlen muss, dass ich die Artikel auch im Laden kaufen kann. Ganz ohne Umweg. Und zu ähnlichen Preisen wie über das Rabattsystem.

