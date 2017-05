Kommentar: Qualitätshonig kostet seinen Preis Jan Lange über die Situation der Imker

Die Deutschen sind mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 1,4 Kilogramm Honig pro Jahr Weltmeister im Verzehr des süßen Naturprodukts. Das ist fast die einzige gute Nachricht. Die Situation der Imker ist keinesfalls rosig. Nachdem die Imkerei in Ostdeutschland nach der Wende fast völlig zusammengebrochen war, weil es plötzlich Auslandshonig für 2,99 Mark gab, und die heimischen Imker da nicht mithalten konnten, gibt es seit einigen Jahren ein Umdenken bei den Verbrauchern. Es finden sich mehr junge Menschen, die Imker werden wollen, und die Kunden greifen für Qualitätshonig aus der Region gern etwas tiefer ins Portemonnaie. Vier bis fünf Euro für ein Pfund Honig sind aber noch kein Preis, der alle glücklich macht. Damit es sich langfristig rentiert, müsste ein Pfund Honig mindestens sieben bis acht Euro kosten, meinen Imker. Ein guter Honig ist diesen Preis auch wert. Und dann würden auch noch mehr Bienen gehalten werden. Das ist letztlich auch gut für die Natur. Imker sind ja auch Naturschützer. Denn alles, was der Natur schadet, schadet auch ihren Bienen. Und da sind sie sehr empfindlich. Problematisch sind beispielsweise die riesigen Monokulturen auf unseren Feldern oder der massive Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. In der Landwirtschaft muss immer mehr produziert werden. Auch hier muss es zu einem Umdenken kommen. Das ist noch ein steiniger Weg, der vor uns liegt. Aber ein paar kleine Schritte in die richtige Richtung sind ja schon mal getan.

