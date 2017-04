Kommentar: Pure Ankündigung hat Wirkung gezeigt Jörg Richter über die Blitzeraktion, die ausfiel

Auf dem Weg in die Redaktion fällt es mir deutlich auf. Keiner rast. Selbst auf der Bundesstraße 98 zwischen Glaubitz und Wildenhain setzt keiner zum riskanten Überholmanöver an. Das ist hier leider gang und gebe. Manch einer muss eben zeigen, wie schnell sein Auto fährt. Auch in Rechtskurven, die niemand einblicken kann. Doch an diesem Mittwochmorgen fahren alle normal. Keiner drängelt. Alle halten sich an die Höchstgeschwindigkeit. Wie angenehm.

Im Radio kommen die Blitzermeldungen aus ganz Sachsen. Sie nehmen fast kein Ende. Deutschlands Polizisten sind im Blitzermarathon. Alles klar. – Aber ich sehe keine. Weder am Gasthof in Wildenhain, noch am hiesigen Kindergarten. Hier steht die Polizei sonst gern.

Nicht, dass ich scharf darauf bin, ins Fadenkreuz einer Laserpistole zu geraten. Überhaupt nicht. Aber es ist schon erstaunlich, was die pure Ankündigung des Blitzermarathons in den Köpfen der Autofahrer bewirkt. Sie fahren gesittet, auch ohne Polizei am Straßenrand. Ach könnte nicht jeden Tag Blitzermarathon sein?

zur Startseite