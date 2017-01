Kommentar: Protest hat sich gelohnt Thomas Mielke über den Entwurf des neuen Verkehrsplans

Als vor rund einem Jahr ruchbar wurde, dass der Bund und das Land die Mittel für den öffentlichen Nahverkehr auch in Ostsachsen kürzen wollen, erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Einwohner, Parteien, Landtags- und Bundestagsabgeordnete, der Kreistag – sie alle machten Dresden und Berlin Druck. Zu viele Bus- und Bahnlinien waren seit der Wende schon weggespart worden, als das sie weitere Kürzungen hinnehmen wollten. Es standen sogar Bahnstrecken wie die von Dresden über das Oberland nach Zittau auf dem Prüfstand. Zwar war nie von einer Stilllegung die Rede, aber vom Ausdünnen der Zuganzahl und der Abschaffung der Regionalexpresse. Am Ende ist es nicht so gekommen. Der kollektive Aufschrei ist in Dresden und Berlin gehört worden. Sicher auch aufgrund der derzeitig guten Finanzlage beim Bund – zumal im Wahljahr – und Freistaat sind die Mittel wieder erhöht worden, kann der Zvon das Bus- und Bahnangebot zumindest aufrechterhalten. Da sage noch einer, dass die Politiker in Berlin und Dresden nie auf ihr Volk hören.

