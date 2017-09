Kommentar: Profis können echte Hilfe leisten Ingo Kramer über die Probleme der Opfer häuslicher Gewalt

Mit dem Wetter hatten die Organisatoren wirklich Pech am Freitag auf dem Marienplatz. Im Regen auf dem kalten Betonplatz wirkten die 214 Gefäße ein bisschen verloren – zumal sich bei dem Wetter nicht eben viele Menschen eingefunden hatten. Und doch ist es wichtig, trotz aller Widrigkeiten auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam zu machen. Und das eben nicht in einem Hinterzimmer in einem Bürogebäude, sondern mitten in der Stadt, da, wo möglichst viele Menschen etwas davon mitbekommen. Häusliche Gewalt nämlich hat genau das entgegengesetzte Wesen: Sie findet da statt, wo es oft niemand sieht, da, wo sich Menschen eigentlich geborgen fühlen sollten: in den eigenen vier Wänden. Frauen sind am Häufigsten betroffen, zudem Kinder und Jugendliche – und in einigen Fällen auch Männer.

Für sie ist es kein leichter Schritt, sich mit dem Erlebten jemandem anzuvertrauen. Doch um das eigene Leben zum Besseren zu verändern, ist das unbedingt nötig. Gewalt endet (fast) nie von allein. Familienmitglieder oder Freunde können erste Anlaufstellen sein – oder eben eine Beratungsstelle, in der Profis weiterhelfen. Die Interventionsstelle hat zwar keine eigenen Räume im Landkreis Görlitz, aber helfen kann sie trotzdem. Wer betroffen ist, sollte das wissen.

