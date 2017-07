Kommentar: Privates geht Fremde nichts an Mario Sefrin über den Umgang mit Telefonbetrügern

Je mehr die Versuche von Kriminellen, an vertrauliche private Daten von Bürgern heranzukommen, an die Öffentlichkeit geraten, umso mehr sind die Betrüger gezwungen, ihre Methoden zu verfeinern. Wenn also die Enkeltrick-Masche bekannt ist, wird die Arbeitsweise umgestellt, und plötzlich ruft nicht mehr der Bekannte eines Familienmitglieds an, sondern die Polizei. Oder der Mitarbeiter einer Verbraucherzentrale, der vorgibt, in einem Fall von Onlinebetrug helfen zu wollen. Im auf dieser Seite beschriebenen Fall, den ein Oderwitzer erlebt hat, sprachen die Betroffenen danach davon, dass der Anruf total glaubwürdig gewesen sei. Der Grat zwischen Wahrheit oder Nepp ist da sehr schmal. Wer weiß schon, ob er bei der letzten Bestellung im Internet nicht doch irgendwo das Kleingedruckte übersehen hat. Doch nicht umsonst warnen Polizei und Verbraucherschützer immer wieder davor, am Telefon private Daten herauszugeben oder gar Fremden Geld anzuvertrauen. In solchen Fällen sind Rückfragen oder Recherchen im Internet immer die bessere Entscheidung. Dann stellt sich nämlich schnell heraus, dass es dem Enkel gut geht oder bereits vor dieser oder jener dubiosen Gesellschaft gewarnt wird. Und im Zweifel hilft immer noch ein Anruf bei der Polizei.

