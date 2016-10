Kommentar: PR-Tricks gehen nach hinten los Frank Seibel über die Integration behinderter Kinder

Wenn es um die Hilfe für behinderte Kinder geht, macht der Landkreis seit Jahren keinen überzeugenden Eindruck. Allzu durchschaubar ist der Versuch des Sozialamtes, eine echte Diskussion über die Eingliederungshilfe zu verhindern. Mit schönen Wörtern wie „Inklusion“ und „wohnortnah“ versucht der Landkreis eine Situation schönzureden, die aus Sicht von betroffenen Eltern nicht akzeptabel ist. Was als „Sachstandsbericht“ im Sozialausschuss ausgewiesen war, wirkte wie eine Verkaufsveranstaltung, bei der ein unbeliebtes Produkt nun doch noch an den Kunden gebracht werden soll. Allerdings ist das Landratsamt kein privates Unternehmen, dem man PR-Tricks vielleicht zutrauen könnte. Der Landkreis verkörpert hier vor Ort den Staat – und der hat eine Pflicht zur Fürsorge gegenüber den Bürgern; und die Pflicht zur Wahrhaftigkeit.

Doch wenn mehrere Kreisräte aus unterschiedlichen politischen Lagern das Gefühl haben, dass hier mehr verschleiert als beleuchtet wird, dann kann das schon misstrauisch machen. Sicherlich: In einem Landkreis mit so großen sozialen Problemen ist auch die angemessene Betreuung und Förderung aller Kinder eine schwierige und teure Aufgabe. Man darf aber nicht an den Schwächsten sparen!

