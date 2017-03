Kommentar: Polizeischule wertet Rothenburg auf Steffen Gerhardt über die Erweiterung in der Friedensstraße

Es wird an der Friedensstraße in Rothenburg gebaut. Dieses Jahr ist die Turnhalle dran, ab dem nächsten Jahr wird es die Polizeifachhochschule sein. Denn sie stockt die jetzige Zahl der Studenten in den kommenden zwei Jahren um die Hälfte auf – und 450 Männer und Frauen brauchen Platz. Dass der Landtag beschlossen hat, mehr Polizisten im Freistaat einzusetzen, bringt jetzt der Stadt Rothenburg Vorteile. Mit der baulichen Erweiterung des Campus dürfte die Fachhochschule fest zu Rothenburg gehören wie die Neiße, die an ihr vorbei fließt. 1994 gegründet und mit über 100 Studenten gestartet, gab es es immer wieder Diskussionen um den Standort Rothenburg und um eine Zusammenlegung der Rothenburger Einrichtung mit anderen Polizeischulen des Freistaates. Letztendlich setzte sich der Standort an der polnischen Grenze durch und wertet nicht nur die Stadt auf, sondern auch das ehemalige Armeegelände. Dort hat sich inzwischen eine zweite Bildungseinrichtung etabliert – die Oberschule. Die Neißestadt hat sich damit einen eigenen Campus geschaffen. Gegenwärtig zumindest.

Links zum Thema Mehr Polizeischüler brauchen mehr Platz

zur Startseite