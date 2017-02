Kommentar: Polizei hat korrekt entschieden Matthias Klaus über die Landratsamt-Bombendrohung in Görlitz

Wer auch immer die Bombendrohung gegen die Behörden des Kreises am Montag losgelassen hat: Blödmann. Was soll das denn? Auf sich aufmerksam machen? Frust über irgendeinen abgelehnten Antrag des Landkreises? Oder etwa pure Langeweile? Man weiß es nicht. Vielleicht wäre ein freiwilliger Termin beim Psychiater die bessere Variante für den Anrufer gewesen. Ob die Ermittlungen etwas ergeben – mal sehen. So oder so: Viel Aufregung, viel Einsatz bis hin zu zwei Spürhunden aus Pirna um nichts. Oder doch? In den sozialen Medien, allen voran Facebook, kochen erwartungsgemäß nach derartigen Vorkommnissen die Emotionen hoch. Dass es Vorwürfe gegenüber der Polizei gibt – natürlich, völlig voraussehbar. Warum wurden die Anwohner, etwa an der Görlitzer Berliner Straße und der Salomonstraße nicht vorsorglich evakuiert? Klare Ansage der Polizei: Weil die Situation es einfach nicht erfordert hat. Völlig verständlich. Das bedeutet nicht, dass die Beamten die Lage nicht ernst genommen hätten, im Gegenteil. Aber was wäre denn im umgekehrten Fall passiert? Alle müssen raus, dass an einem Montagvorabend. Und am Ende wegen gar nichts. Das Geschrei im Internet wäre wahrscheinlich noch größer, als es jetzt schon ist.

