Kommentar: Politischer Druck bleibt wichtig Frank Seibel über die Misere an Sachsens Schulen

Es ist paradox. Seit vielen Jahren sonnt sich die Staatsregierung in den Erfolgen, die Sachsens Schulen bei den sogenannten „Pisa“-Studien erringen. So gut, so effektiv, so fair ist hier alles.

Auf der anderen Seite rühmt sich der Freistaat, nicht nur ein Bildungs-, sondern auch ein Spar-Weltmeister zu sein. Jedoch ist seit einigen Jahren nicht mehr zu übersehen: Beides passt nicht so ganz zusammen.

Es ist der jetzigen Kultusministerin hoch anzurechnen, dass sie die Probleme, die sie zum Teil von Vorgängern geerbt hat, nun schnell und auch mit unkonventionellen Methoden lösen will. Dass auch talentierte Wissensvermittler ohne pädagogisches Staatsexamen als Lehrer eingestellt werden, ist nicht nur notwendig, sondern auch sinnvoll.

Links zum Thema Immer mehr Lücken im Stundenplan

Doch auf Dauer müssen auch die finanziellen Anreize verstärkt werden. Wenn Lehrer in anderen Bundesländern sowohl mehr Geld als auch mehr Sicherheit bekommen, ist Sachsen nicht konkurrenzfähig.

Das fällt besonders abseits der Großstädte ins Gewicht. Man muss gut ausgebildeten jungen Menschen schon wirklich gute Angebote machen, damit sie in der „Provinz“ arbeiten – und dies gerne tun. Es wird wichtig bleiben, die Staatsregierung unter Druck zu setzen, damit die Bildung unserer Kinder nicht leidet.

zur Startseite