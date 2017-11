Kommentar: Politische Loyalität gibt den Ausschlag Sebastian Beutler über das Prestigeobjekt des Görlitzer OBs

Es wird das große Finale in einer fünfjährigen Folge von Beschlüssen: Der Baubeschluss für das neue Jugend- und Soziokulturelle Zentrum. Wenn bis Donnerstag die Welt nicht untergeht, dann wird die Große Koalition zusammen mit der Linkspartei dem Projekt zustimmen.

In den fünf Jahren hat sich das Vorhaben selbst grundlegend gewandelt. Die ersten Überlegungen gingen von einem Jugendzentrum aus, die Skater wollten eine Halle für den Winter. Sie haben sie mittlerweile im Kühlhaus bekommen. Später wurde ein Gebäude nach dem nächsten geprüft und verworfen, ehe es schließlich auf die Furnierhalle hinauslief, die anfangs als Kreativzentrum eine Rolle spielte. Aber auch die Görlitzer Jugend- und soziokulturelle Welt hat sich gedreht. Zwar versichern die Betreiber des neuen Zentrums, keine Werkstätten anzubieten, die schon im Kühlhaus in Weinhübel vorhanden sind. Doch ist das ja nicht der einzige Mitbewerber auf dem Gebiet. In der Ca-tee-Drale, keine 200 Meter vom neuen Zentrum entfernt, entsteht gerade ein Stadtteilcafé, werden auch Räume für Jugendliche vorbereitet. Während noch nicht abzusehen ist, wie die neue Synagoge mit Veranstaltungen gut ausgelastet werden kann, baut die Stadt in dem neuen Zentrum ein weiteres Veranstaltungshaus. Und das Restaurant, von dem bislang immer verharmlosend als Gastronomieraum die Rede war, stand auch nicht in den ersten Bedarfsanalysen der Stadt. Vor allem Oberbürgermeister Siegfried Deinege drängt auf den Bau des Zentrums. Die CDU wird zustimmen „in Loyalität zum OB“, wie es der Fraktionsvorsitzende sagt. Das ist honorig, aber ob es auch politisch richtig ist und ob die Stadt das Zentrum überhaupt benötigt, das wird erst die Zukunft weisen.

