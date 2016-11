Kommentar: Politiker müssen Selbstjustiz verhindern Jan Lange über den Einbruch beim Sportverein Hirschfelde

Aussagen wie „Wir haben noch eine Versicherung, aber wer weiß, wie lange noch“ machen betroffen. Es ist das Dilemma von vielen: Nach mehreren Einbrüchen kündigt ihnen die Versicherung, sie finden aber auch keine neue. Nun sind die allermeisten nicht daran schuld. Häuser, Garagen, Autos und Werkzeuge sind in der Regel, so gut es geht, gesichert. Dennoch werden sie gestohlen. Die Hirschfelder Sportler haben ihren 1,60 Meter hohen Zaun noch mit Stacheldraht verstärkt – doch selbst das hilft nicht. Die Leute zusätzlich damit zu bestrafen, dass sie ohne Versicherungsschutz weiterleben müssen, darf nicht sein. Hier muss etwas getan werden. Es darf aber keinesfalls Selbstjustiz verübt werden. Das ist der völlig falsche Weg. Und die hiesigen Politiker sollten alles dafür tun, dass es nicht dazu kommt. In manchen Ecken sind die Leute auf dem besten Wege dahin. Darauf zu verweisen, dass es doch Gesetze gebe, die nur angewendet werden müssen, reicht dabei nicht. Denn die jetzigen Gesetze und Rechtssprechungen lassen es ja zu, dass Mehrfachtäter schon nach wenigen Stunden wieder auf freiem Fuß sind und fröhlich weiter ihre Beutezüge machen. Das kann nicht die Sicherheit sein, die sich der Normalbürger vorstellt.

