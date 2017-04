Kommentar: Politik ist ein heikles Geschäft Steffen Bistrosch über prominente Politiker in der Lausitz

Alle fünf Jahre wird neu gewählt. Und spätestens dann wird abgerechnet. Und so mag es kaum verwundern, wenn ausgerechnet jetzt Politiker Bad Muskau für sich entdecken. Teils volksnah wie die AfD in Person von Frauke Petry. Oder die Linke mit Gregor Gysi, der sich für nächste Woche angesagt hat. Teils abgeschirmt wie die Ministerpräsidenten um Angela Merkel, die am Donnerstag die Neißestadt besuchen. Was alle Kandidaten eint, ist der Wille, selbst die Macht des Volkes auszuüben. Dabei geht ein Riss durch die Nation, dreidimensional wie ein Spinnennetz durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Ost, West, arm, reich, Mann, Frau, alt, jung, gebildet oder nicht, religiös oder Atheist, hier geboren oder nicht.

Die Zeit ist nicht vergleichbar mit der Zeit der Wiedervereinigung und nicht zu vergleichen mit dem frühen Wir- sind- Europa- Gefühl. Aufgabe der Politik sollte sein, den Menschen das Grundvertrauen in die Politik wiederzugeben, und es nicht nur alle Jahre vor die Aufgabe zu stellen, das geringste Übel wählen zu müssen. So gesehen ist die Zeit günstig, sich den einen oder anderen Kandidaten aus der Nähe anzusehen. Echt jetzt.

