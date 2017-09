Kommentar: Pin kann sein, muss aber nicht Matthias Klaus über den Verkauf des Altstadtfest-Ansteckers

Die Kulturservicegesellschaft, eine städtische GmbH, versucht alljährlich das Altstadtfest mit der berühmten „schwarzen Null“ abzurechnen. 2017 hat das nicht geklappt. Es bleibt ein Minus. Wie groß das ist, ist noch nicht bekannt. Die letzten Abrechnungen laufen. Dass die sinkenden Pin-Verkaufszahlen am Ergebnis Schuld sind, trifft es wohl eher nicht. Die Altstadtfest-Anstecker sind offenbar von Jahr zu Jahr schwerer an die Besucher zu bringen. Gründe gibt es mit Sicherheit einige. Einer davon: die Preise auf dem Fest. Wer mit Kind und Kegel hingeht und dann die Wahl hat zwischen einem Knobi-Brot für fünf Euro und einem Pin für denselben Preis, der greift im Zweifelsfall nach dem, was den Magen füllt. Natürlich gibt es Pin-Fans, Sammler und solche, die gern zahlen, es sich leisten können. Aber ganz ehrlich: Wenn man nicht zahlen muss, zahlt man eben nicht. Das ist leider beim Altstadtfest-Pin zunehmend der Fall und hat überhaupt nichts mit der berüchtigten Geiz-ist-geil-Mentalität zu tun, sondern schlicht mit den hiesigen finanziellen Möglichkeiten von Ottonormalverdiener. In der Region sitzt das Geld eben nicht so locker. Das bekommen die Pin-Verkäufer zu spüren, Vereinsmitglieder beispielsweise, die sich freiwillig stundenlang hinstellen, versuchen, die Pins an die Frau, den Mann zu bringen. Aber wenn sie nach dem dritten Versuch rüde mit Worten wie „Verpiss dich“ und „Hau ab“ bedacht werden, dann werden sie beim vierten Mal überlegen, wen sie ansprechen. Ihnen daraus einen Vorwurf zu machen, sie würden den Pin-Verkauf nicht ernst nehmen, ist nicht richtig. Es sind Görlitzer, die für ihren Verein, ihre Stadt etwas tun wollen und keine Roboter.

