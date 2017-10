Kommentar: Patienten haben die Nase voll von Statistik Daniela Pfeiffer über Ärztemangel und Maßnahmen dagegen

Es ist schon bald eine eigene Krankheit für sich: der Ärztemangel und die Beschönigung des Problems in Statistiken. Dabei sind die Bemessungsgrundlagen für solche Berechnungen völlig veraltet. Und unglaubwürdig. Wenn Patienten krank vier Stunden im Wartezimmer sitzen müssen. Wenn sie monatelang auf einen Facharzttermin warten müssen. Wenn Notaufnahmen überlastet sind, weil viele Patienten kommen, die keine echten Notfälle sind, aber eine schnelle Behandlung wollen. Wenn Ärzte am Wochenende über dem Papierkram sitzen, weil die Woche zu voll ist. Dann ist das Ärztemangel und dann ist das ein Problem, das keiner mehr schönreden kann. Erst recht lässt sich keinem Patienten mehr vermitteln, dass doch eigentlich alles gut ist. Oder gar, dass Überversorgung herrscht.

Nur gut, dass es endlich Ansätze gibt, dem entgegenzuwirken. Wenn auch spät. Das neue Ärztenetzwerk Ostsachsen stimmt hoffnungsfroh. Auch, dass auf Bundesebene endlich darüber diskutiert wird, mehr Medizinstudenten zuzulassen. Warum das nicht viel früher passiert ist, ist ohnehin nicht nachvollziehbar. Warum sollte jemand mit Abiturdurchschnitt 1,3 oder 1,4 kein guter Arzt werden können? Dass Politiker jetzt ihre Forderungen dazu abgeben – vor allem so kurz nach der Wahl – ist eher nicht überraschend. Von ihnen dürfen Patienten jetzt aber auch rigoroses Handeln erwarten. Und zwar schnell. Fangen Sie doch am besten bei den unbesetzten Hausarzt-Stellen an. Eine satte Förderung für Neuansiedlungen oder Praxisübernahmen dürfte doch sicher Interesse bei jungen Ärzten wecken.

zur Startseite