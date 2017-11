Kommentar: Park- und Kitaplätze sind wichtig Ingo Kramer über Angebote für Pendler in den Kreis

Die Zahl der Pendler wächst und wächst. Eine schöne Entwicklung ist das nicht: Oft fährt der eine für eine Arbeit von A nach B und der andere für eine inhaltlich mehr oder weniger gleiche Tätigkeit von B nach A. Dann kommen sich beide jeden Tag auf der Straße entgegen, ohne sich zu kennen. Vor Jahren hatten das tatsächlich mal zwei Leute zwischen Zittau und Görlitz erkannt – und daraufhin einfach ihre Posten getauscht. So einfach kann es gehen.

Allerdings klappt das leider nicht allzu oft. Umso wichtiger ist es, für all jene, die täglich pendeln müssen oder auch wollen, die geeigneten Angebote bereitzustellen. Park- und Kitaplätze sind hier nur zwei Bausteine, aber sicher die zwei wichtigsten. Ob das Angebot da schon ausreichend ist? Schwer zu sagen. Weder Stadt noch Landkreis teilen eindeutig mit, ob sie Probleme sehen und wenn ja, wo. Auch von Pendlern hört man selten Beschwerden – und wenn, dann in der Regel über Dinge, die die Görlitzer genauso betreffen. Im Mittelpunkt stehen da meist die Baustellen und die Frage: Wie komme ich denn jetzt am besten zur Arbeit? Allerdings sind die Baustellen immer nur temporäre Probleme.

