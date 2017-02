Kommentar: Panne hätte böse enden können

Wie interessant doch ein Blick ins Archiv sein kann. „Pannen am Meißner Burgberglift“ ist ein Artikel überschrieben, der neun Tage nach Einweihung der Anlage am 17. Mai 2011 in der Sächsische Zeitung erschien.

Es war dies der Beginn einer Serie von Ausfällen, die am Donnerstag endlich dazu geführt hat, dass sich Meißen der Realität stellt. Bislang hieß es immer, Presse und Fernsehen berichteten nur schlecht über dieses Wunderwerk der Technik. Die Statistik sehe doch ganz prima aus. Noch ein bisschen nachbessern hier und dort, dann werde der Glaskasten schon die nächsten Jahrzehnte sicher fahren. Lediglich Linken-Fraktionschef Ulrich Baudis stimmte gegen den neuen Wartungsvertrag, weil er begriffen hatte, dass aus Pfusch durch Kosmetik nicht plötzlich robuste Hightech wird.

Bedenklich erscheint, dass erst eine ernste Panne zum Handeln zwingen musste. Was wäre gewesen, hätten Senioren oder kleinere Kindern am Morgen den nicht funktionstüchtigen Aufzug genutzt? Gespannt darf man auch sein, ob die Politik diese Erfahrung jetzt auf andere Felder überträgt. Am Plossen hat’s Donnerstag erneut gestaut.

