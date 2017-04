Kommentar: Ordentliche Straßen müssen sein Romy Kühr über Einschränkungen im Straßenverkehr

Das wird nicht wenige Autofahrer wieder stöhnen lassen: Frühjahr und Sommer bedeuten auch immer Bauarbeiten an Straßen. Und das widerum heißt: Ampeln, Staus und Warteschlangen sind vorprogrammiert. Wer zur Arbeit pendelt, muss dann mehr Zeit einplanen. das ist ärgerlich – aber unumgänglich. Denn, wer täglich pendelt, will das auch auf ordentlichen Straßen tun und nicht auf einer Schlaglochpiste. Nichts ist nerviger, als Slalomfahren um Schlaglöcher. Wie zum Beispiel auf der Spreedorfer Straße in Ebersbach. Die steht leider nicht auf der Reparaturliste für dieses Jahr, größere Ausbaumaßnahmen sind hier für 2017 nicht geplant, wie der Landkreis jüngst mitteilte.

Links zum Thema Wo dieses Jahr die Bagger anrollen

Da fragt man sich höchstens, nach welchen Kriterien Gelder für den Straßenbau verteilt werden. Denn so manche Kommunalstraße hätte ebenfalls mal eine Reperatur dringend nötig. Nun darf man natürlich die Geldtöpfe nicht durcheinanderbringen. Die finanziellen Mittel für kommunale Straßen, Kreis- und Staatsstraßen kommen aus unterschiedlichen Quellen. Dem Bürger ist das allerdings egal – er zahlt Steuern und darf erwarten, dass er dafür eine ordentliche Infrastruktur geboten bekommt.

zur Startseite