Kommentar: Online-Angebot ist verlockend. Aber... Marcus Scholz über das Duell Handel gegen Handel

Es klingelt, die Tür geht auf, Frauen fangen an, lauthals zu kreischen: Der Zalando-Mann ist da und hat zwanzig Pakete auf dem Arm. Alle randvoll mit den neuesten Schuhmodellen. So läuft es zumindest in der Fernsehwerbung ab. Es ist ja auch wunderbar bequem, sich Schuhe vom Bildschirm aus im Internet zu bestellen und sich die Treter dann direkt nach Hause liefern zu lassen. Wohlgemerkt ohne den Schuh jemals zuvor anprobiert zu haben. Anfänglicher Kreischalarm kann beim Probieren dann aber schnell in Traurigkeit umschlagen: Zum Beispiel, wenn die heiß ersehnten Schuhe nicht passen oder die Treter im echten Leben ganz anders aussehen als im Online-Schaufenster angezeigt. Der Gang zur Post ist nun unausweichlich – schließlich muss die Bestellung gemäß der gesetzten Rückgabefrist an den Absender zurückgeschickt werden. Das kann nerven und macht die Bestellung im Internet gleich weniger komfortabel als anfangs gedacht.

Links zum Thema Mut zum Schuh

Aber zum Glück steht eine Alternative bereit. Und die heißt Einzelhändler des Vertrauens. Dort kann man Schuhe nicht nur aus der Nähe betrachten und sogar anprobieren, sondern bekommt obendrein auch noch Hilfe, sollte das Wunschmodell nicht auf den ersten Blick im Regal zu erkennen sein. Ein nettes Gespräch – egal ob über Schuhe oder das Wetter – ist meistens inklusive. Mit dieser Variante des Schuhkaufs erspart man sich eine Menge Probleme und hilft ganz nebenbei auch noch dem Einzelhandel.

zur Startseite