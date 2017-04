Kommentar: Ohne Sinn und Verstand Heike Heisig über den Irrsinn am Leisniger Bahnhof

Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. Diesen Spruch kennen die Eltern unserer Generation noch aus ihrer Schulzeit. Für die Aktionen in heutiger Zeit sind offenbar noch nicht die richtigen Worte gefunden worden. Unvorstellbar, dass jemand in ein Haus einbricht, dort Sachen beschädigt und auf die Tastatur eines Klaviers kackt. Aber genau das ist im Bahnhof in Leisnig passiert. Der Besitzer ist genauso sprachlos darüber wie jeder „normale“ Mensch, der das hört oder gar sieht. Nicht mehr bei sich selbst und in unserer Gesellschaft – so kommentiert Bahnhof-Besitzer Erwin Feurer diese Aktion. Es klingt fast schon, als würde er den Klavierbeschmutzer in Schutz nehmen, nachdem er seinem Ärger Luft gemacht hat. Die Randalierer von der Wut-Hass-Seite auf die Seite Liebe zu bringen, das wäre Feurers Vision. Denn etwas anderes gibt es für ihn nicht. Doch vielleicht würde schon der Mittelweg reichen. Wer den Bahnhofbesitzer nicht unterstützen möchte und kann, der sollte ihn wenigstens in Ruhe lassen. Niemand freut sich darüber, wenn sein Eigentum beschädigt, er beklaut wird. Dass Feurer nicht schon längst Servus gesagt hat, ist ein Wunder – auch für das Bahnhofsgebäude. Denn wenn er in den vergangenen Jahren nicht das Dach gesichert, Balken ausgetauscht und die Fenster immer wieder neu „verrammelt“ hätte, wäre gewiss noch mehr Schaden an der Substanz des Denkmals entstanden. Dieses Engagement und das junger Leute, die den Bahnhof nutzen wollen, verdient wenigstens eines: Achtung.

