Kommentar: Ohne online geht es in Zukunft nicht Matthias Klaus über die Zwänge der Kreditinstitute

Der Antrag der AfD-Fraktion zum Erhalt der Sparkassenfilialen liest sich zwar gut und schön. Aber dass er im Görlitzer Kreistag abgelehnt wird, war vorauszusehen. Soweit wird sich kein kommunalpolitisches Gremium aus dem Fenster lehnen. Es gibt ja auch handfeste Gründe für die Sparpolitik der Kreditunternehmen. Ob ganz Große oder im Vergleich etwas Kleinere wie eben die Sparkasse Oberlausitz, sie haben alle dasselbe Problem. Es ist schwieriger geworden, Geld zu verdienen. Sehr viel schwieriger sogar. Stichwort Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Spareinlagen, die die Banken bisher niedrig verzinsten und zu höheren Zinsen wieder anlegten, bringen so gut wie nichts. Was das bedeutet, bekommen am Ende die Kunden der Kreditinstitute zu spüren. Es wird gespart auf der einen Seite auf der anderen versucht, neue Einnahmequellen aufzudecken. Da müssen Filialen geschlossen, Geld- und Überweisungsautomaten abgebaut werden. Da werden Kontoführungsgebühren verändert, neue Modelle eingeführt. Die Zeit der kostenlosen Girokonten ist zudem wohl vorbei.

Dabei geht es sowohl den Volksbanken im Kreis Görlitz als auch der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien gut. Aber sie benötigen einen Plan, um durch die schwierigen Zeiten zu kommen. Wir Kunden müssen uns darauf einstellen, ob es uns gefällt oder nicht. Das große Thema heißt Online-Banking. Für viele ist das bereits selbstverständlich, andere haben eine gewisse Scheu davor. Auf Dauer werden wir uns sicherlich darauf einlassen müssen.

