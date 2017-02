Kommentar: Ohne Netzwerk keine Bindung Alexander Kempf über das Engagement des Ärzte-Netzes

An einem Freitagnachmittag hat das Ärzte-Netz Ostsachsen seine Imagekampagne samt Internetseite vorgestellt. Der Termin hat Symbolkraft. Während andere schon im Feierabend sind, engagieren sich Ärzte und Mitarbeiter des Landkreises, um junge Mediziner in die Region zu locken. Die große Rückendeckung für das Projekt stimmt hoffnungsvoll, dass es sich hierbei nicht um kurzfristigen Aktionismus handelt.

Noch wichtiger als das Werben um Aufmerksamkeit ist aber das Wirken im Hintergrund. Es braucht gute Kontakte und kurze Wege unter den Medizinern, um attraktive Ausbildungsangebote für junge Fachärzte fernab der Metropolen anbieten zu können. Das Ärzte-Netz Ostsachsen sollte in den kommenden Monaten daher auch an den medizinischen Fakultäten in Leipzig und Dresden anklopfen und Kontakte knüpfen. Das Netzwerk könnte dank großen Engagements und professioneller Strukturen ein wertvoller Standortvorteil für die Region werden.

