Kommentar: Ohne Abstimmung läuft nichts Steffen Gerhardt über das Vermeiden eines Verkehrskollaps in Niesky

Es ist gut, dass jetzt auf ministerieller Ebene erkannt wurde, dass die Stadt Niesky mit dem Straßenverkehr an ihre Grenzen kommt, wenn zwei Bahnübergänge und die Ortsumfahrung B115 auf einmal gesperrt sind. Das hätte vermieden werden können, wenn man beide Bauvorhaben getrennt umsetzen würde. Aber das scheint unter dem Zeitdruck, den die Deutsche Bahn hat, nicht mehr möglich zu sein. Leidtragende sind die Nieskyer. Nicht nur die Bürger, die an Muskauer und Görlitzer Straße wohnen, sondern alle, die mit ihrem Fahrzeug oder zu Fuß in der Stadt unterwegs sind. Nur mit Geduld und Rücksicht wird man sich dann durch Niesky bewegen können. Neuralgischer Punkt wird dabei der Zinzendorfplatz mit seinen beiden Kreuzungen sein. Deshalb ist es für Niesky wichtig, dass zumindest die anderen Verkehrsströme ungehindert fließen können. Kommen sie ins Stocken, muss schnell Abhilfe geschaffen werden. Dabei richtet sich der Blick besonders auf den Autobahntunnel. Eine Sperrung würde zu einem Verkehrs-Gau führen. Deshalb ist es wichtig, jemanden zu haben, der das Ganze nicht nur im Blick hat, sondern auch Entscheidungen treffen kann.

Links zum Thema Stadt bereitet sich auf viele Autos vor

zur Startseite