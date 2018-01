Kommentar: Offenheit braucht Anlaufzeit Frank Seibel über die Einstellung gegenüber Fremden

Westdeutsche Augen sehen nicht erst seit dem AfD-Triumph bei der letzten Bundestagswahl viel Schlechtes in der östlichsten Region der Republik: vor allem Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz. Was bisher von der Studie des Landkreises über die Einstellung der Menschen gegenüber Fremden bekannt ist, widerspricht dieser Wahrnehmung.

Wenn vier von fünf Befragten aussagen, dass Zuwanderer so gut wie möglich integriert werden sollten, spricht das keineswegs für Borniertheit, sondern für eine bemerkenswerte Offenheit. Bemerkenswert ist das auch deshalb, weil der Zuzug vieler Menschen aus fremden Ländern ja für die allermeisten Bürger an der Neiße eine völlig neue Erfahrung war. Es ist ja nicht so, dass der westdeutsche Durchschnittsbürger in den 1970er Jahren in Jubel ausgebrochen wäre, als in größerer Zahl türkische Gastarbeiter im Alltag auftauchten. Mit Italienern und Spaniern hatten sie seit den 1960er Jahren schon mal üben können, wie das mit Toleranz und Integration funktioniert. Wer also überheblich von West nach Ost herabblickt, sollte so fair sein, die ganz unterschiedlichen Bedingungen von Zuwanderung einerseits und Aufnahmebereitschaft andererseits in Rechnung zu stellen. Die ersten bekannt gewordenen Thesen der Studie stimmen optimistisch.

