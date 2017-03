Kommentar: Offene Fragen hätten geklärt sein müssen Daniela Pfeiffer über das Großprojekt in der Hugo-Keller-Straße

Was für eine lange und schwere Geburt. Sieben Jahre nach der Flut gibt es nun endlich grünes Licht für die neue Sporthalle in der Hugo-Keller-Straße als Ersatzneubau für die hochwassergeschädigte Hirschwinkelhalle. Schier endlose Verhandlungen mit dem Freistaat und etliche Sitzungen des Technischen Ausschusses hat es gebraucht. Und endlich gibt es auch die Erleichterung für so viele Görlitzer Schüler. Mit Spannung darf man jetzt darauf warten, was für ein Prachtbau da für 7 Millionen entstehen wird.

Warum im Stadtrat am Donnerstag eine so emotionale Debatte entbrannte und man fast fürchten musste, die Sache wird abgelehnt, ist völlig unverständlich. Monatelang war Zeit für alle Beteiligten, sich genau zu informieren und gegebenenfalls zu intervenieren. Dazu hat der Stadtrat Ausschüsse. Darüber hinaus haben Stadträte auch andere Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen. Warum sie erst die alles entscheidende Ratssitzung dafür nutzten, wo im Grunde alles zu spät war, ist schwer nachvollziehbar. Die Mehrheit des Rates hat nun entschieden, der Rest wird das akzeptieren müssen. Für die Stadt und für das Sportbewusstsein der Görlitzer jedenfalls ist die Halle, die übrigens auch für nichtsportliche Veranstaltungen genutzt werden wird, ein Gewinn.

Links zum Thema Neue Turnhalle in Görlitz kann endlich gebaut werden

zur Startseite