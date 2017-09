Kommentar: Odeg und Länderbahn haben das Nachsehen Thomas Mielke über die Verzögerung beim Bahnhofsbau

Ich gebe zu, dass mich der Schienenersatzverkehr und die damit verbundenen Einschränkungen wie längere Fahrzeiten dazu verleitet haben, vom Zug auf das Auto umzusteigen. Ansonsten ist zum Beispiel der Weg zu Dienstberatungen in Dresden wirklich eine Weltreise. Auch mich ärgert, dass ich mich wegen der Verzögerungen beim Bau auf dem Zittauer Hauptbahnhof nun noch länger über die volle A 4 quälen muss, anstatt gemütlich im Zug zu sitzen, weiterzuarbeiten oder zu relaxen. Aber mal ehrlich: Wenn der Bau endlich zu Ende ist, redet keiner mehr über die Verzögerungen. Dann genießen alle die Vorteile wie das bessere Umsteigen durch den gleichzeitigen Treff von Bussen und Bahnen. Für Odeg und Länderbahn könnte die Verzögerung indes deutlich länger Nachteile haben. Kaum einer wird sich später erinnern, dass die Deutsche Bahn für die Verzögerung gesorgt hat. Auch die Verantwortlichen werden eher an die beiden Firmen denken, die das Chaos handhaben mussten, wenn sie bald die Bahnstrecken in Ostsachsen neu vergeben. Um die sich neben Odeg und Länderbahn wohl auch die Deutsche Bahn bewerben wird.

