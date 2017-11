Kommentar: Nur mit Eimer, Lappen und Schrubber! Mario Heinke über Tricks und Perspektivwechsel

Damit die Wohnungsübergabe beim Auszug nicht zum Ärgernis wird, ist es wichtig, dass auf beiden Seiten Klarheit über die Erwartungen herrscht. Eine Vorabnahme oder eine Checkliste, auf der steht, was der Mieter beachten sollte, ist dabei sicher hilfreich. Nicht selten sind die Abgesandten des Vermieters sehr pingelig, kontrollieren alles ganz genau. Ein Perspektivwechsel kann da helfen. Wie würden sie die Wohnung verlassen, wäre sie ihr Eigentum? Und es gibt einen Trick. Lassen sie bei der Übergabe gut sichtbar einen Eimer mit Wischlappen und Schrubber herumstehen. Das macht einen guten Eindruck und aus ihnen einen Saubermann. Im Ernst, Hausbesitzer in der Region sind nicht zu beneiden. Viele Wohnungen stehen leer, die Immobilie verliert an Wert. Wer dennoch versucht, sich auf dem Wohnungsmarkt zu behaupten, geht oft ein hohes persönliches Risiko ein. Für Mietinteressenten fast paradiesische Zustände, könnte man meinen. Die Kehrseite der Medaille: Die günstigen Mieten zeugen nicht gerade von einem ökonomischen Aufschwung.

