Kommentar: Nur fünf Minuten bis zum Spitzensport Daniela Pfeiffer über die wachsende Begeisterung für Turow

Hochzeit steht an? Selbstverständlich schauen sich Görlitzer Bräute da auch oder sogar mit Vorliebe in polnischen Brautgeschäften um. Einkaufen bei Carefour oder in der Plaza – für viele schon lange ganz normal. Beim Italiener auf dem polnischen Neißeufer sind gefühlte 50 Prozent der Gäste Deutsche. Die Selbstverständlichkeiten in der Europastadt nehmen zu. Beidseitig.

Dazu kommt immer mehr der sportliche Aspekt. Nicht nur, dass der Europamarathon schon lange durch beide Städte führt oder viele Görlitzer gern in der Zgorzelecer Eishalle Schlittschuhlaufen. Auch beim Basketball ist es so. Zwar weiß Mancher immer noch nicht, wie nah die Turow-Arena ist – kaum fünf Minuten von der Stadtbrücke weg – und dass er hier auch das Fitnessstudio oder Konzerte besuchen könnte. Aber es werden weniger, die kaum etwas vom Nachbarn wissen oder wissen wollen. Zu allgegenwärtig sind eben die vielen Schnittstellen. Zu selbstverständlich leben Deutsche und Polen längst Seite an Seite. Dazu beigetragen hat oft Mundpropaganda – wie auch beim Basketball. Der eine schwärmt dem anderen vor, wie unglaublich die Stimmung in der Arena ist, wie erstklassig die Mannschaft. Und wieder sind es vielleicht fünf, sechs Leute mehr, die zum nächsten Heimspiel kommen.

