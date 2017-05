Kommentar: Nur auf den ersten Blick irritierend Ingo Kramer über den Planerwechsel bei der Synagoge

Auf den ersten Blick ist es irritierend: Da hat ein Görlitzer Planungsbüro jahrelang eine gute Arbeit bei der Sanierung der ehemaligen Synagoge gemacht – und dann bekommt es beim letzten Abschnitt keinen Zuschlag mehr, weil das Gesetz die Stadt zu einer neuen Ausschreibung verpflichtet und sich dort andere Büros durchsetzen. Für den bisherigen Planer ist das in höchstem Maße ärgerlich, gar keine Frage.

Trotzdem ist die Entscheidung legitim und damit auf den zweiten Blick schon gar nicht mehr irritierend. Schließlich sind auch Noack + Noack keine dahergelaufenen Neulinge, sondern ein bewährtes Görlitzer Büro, das unter anderem bei der Sanierung des Joliot-Curie-Gymnasiums und bei diversen Turnhallen bewiesen hat, dass es ebenfalls eine gute Arbeit macht. Zur Auswahl standen also mehrere gute Bewerber und die Kommission musste daraus einen auswählen. Da kam es auf eine gute Präsentation an, auf überzeugende Argumente, auf Inhalte. Für all das haben Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter Punkte vergeben. Und wenn ein Bewerber am Ende eben mehr Punkte hat als die anderen, dann ist es legitim, ihm den Auftrag zu geben. Nun kann man nur hoffen, dass sich die neuen Planer tatsächlich schnell einarbeiten und die begonnene Arbeit gut vollenden.

