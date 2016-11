Kommentar: Notfallsanitäter sind Lebensretter Ralph Schermann über die Qualifizierung im Rettungswesen

Zehn Minuten. So wenig Zeit hat ein Rettungswagen für die Fahrt zum Einsatzort. Dazu kommen eine Minute, in der der Dispatcher am Notruf in der Leitstelle eine Entscheidung treffen muss, und eine weitere Minute, bis die Rettungsassistenten im Auto sitzen und abfahren. Im Kreis Görlitz werden im Jahr rund 65000 solche Einsätze abgerechnet.

Es ist eine große Verantwortung, die auf den Assistenten lastet. Denn meist sind sie die ersten am Ereignisort, kommen vor Polizei und Feuerwehr und sogar noch vor dem Notarzt an. Sie sind es, die die ersten rettenden Handgriffe vornehmen. Sie sind die akuten Lebensretter vor Ort, die den Einsatz des Arztes bestmöglich vorbereiten. Das verlangt von ihnen hohe Qualifikation.

Die soll mit dem neuen Berufsbild des Notfallsanitäters angehoben werden, mit mehr Kompetenz gegenüber Patienten und Ärzten gleichermaßen. Zugleich gibt der neue Abschluss Rechtssicherheit: Künftige Notfallsanitäter können nicht nur mehr, sie dürfen es auch. Bis im Jahr 2024 alle Rettungswagen mit den neuen Notfallsanitätern besetzt sind, werden sie ausgebildet. Das verursacht uneingeplante Kosten, spreizt die Schere zwischen bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Notfallversorgung. Wenn der Träger des Rettungsdienstes alles daran setzt, diese neue Qualität ohne Wenn und Aber zu erreichen, ist das nicht leicht. Doch es ebnet jenen den Weg, die Menschen in Not helfen. Im Beruf. Und aus Berufung.

