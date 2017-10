Kommentar: Noch lange keine Leipziger Verhältnisse Daniela Pfeiffer über die steigende Nachfrage bei Kitas

Schlange stehen für einen Kita-Platz? Zum Glück nicht. Von Zuständen wie in Leipzig, wo Eltern um einen Kita-Platz wirklich schwer kämpfen müssen, sind wir in Görlitz noch weit entfernt. Noch.

Denn die stetig steigenden Anmeldezahlen und der lauter werdende Protest der Eltern lassen doch langsam aufhorchen. Einen Kita-Platz wird noch jeder bekommen in Görlitz. Die Frage ist nur, wo. Alles strömt in die Innenstadt, die Bevölkerung wächst vor allem hier rasant: Zuzug aus dem Landkreis, aus Polen, Flüchtlinge. Klar, dass Schulen und Kindergärten bald überrannt werden. Da sollte auch klar sein, dass selbst die freien Plätze in den entfernteren Stadtteilen nicht ewig reichen werden. Und, dass diese für manchen Innenstädter, der vielleicht noch nicht einmal ein Auto hat, auch nicht zumutbar sind. Bei den Schulen haben Rathaus und Stadtrat bereits gehandelt: Eine neue Oberschule soll gebaut werden, die Suche nach dem Standort läuft seit einiger Zeit.

Vielleicht muss bei den Kitas bald ein ähnlicher Schritt folgen. Zumindest muss das Problem endlich offen und gründlich im Stadtrat thematisiert werden. Nachfragen einzelner Stadträte gab es dazu in diesem Jahr bereits. Reagiert wird bisher nur langsam. Dass das Eltern wütend macht, ist nachvollziehbar.

