Kommentar: Nieskys kleine Elbphilharmonie Steffen Gerhardt über die höheren Kosten für das Eisstadion

Nun, eine zweite Elbphilharmonie entsteht nicht am Nieskyer Waldbad. Doch ein Vergleich bezüglich der Kosten mit dem imposanten Konzertbauwerk am Hamburger Hafen drängt sich einem da schon auf. Bei der Philharmonie dreht sich alles um die Sieben: sieben Jahre Bauzeit, kalkulierte Kosten 77 Millionen Euro, abgerechnete Kosten 789 Millionen Euro. Über das Zehnfache also.

Links zum Thema Nachschlag beim Eisstadion

Beim Nieskyer Eisstadion ergibt sich die Frage, ob es am Ende dann sieben Millionen Euro werden, um bei der Sieben zu bleiben, die es insgesamt kostet? Zweimal wurde finanziell schon nachgebessert mit insgesamt 850 000 Euro. Dass so eine Kostenexplosion viele Großprojekte jetzt begleitet, mag verwundern. Mit den heutigen Mitteln der Planung und der Bautechnik dürften solche gravierenden Abweichungen nicht auftreten. Bleibt da noch der Markt von Angebot und Nachfrage von Bauleistungen. Auch hier sind die Kosten explodiert, zum Teil um ein Drittel. Es wird wieder mehr gebaut, das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Am Ende sind es unsere Steuergelder, die wir alle für die höheren Baupreise zahlen. Denn zu zwei Drittel wird das Eisstadion mit Steuermitteln bezahlt.

zur Startseite