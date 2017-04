Kommentar: Nieskyer Vorschläge ernst nehmen Steffen Gerhardt über das mögliche Verkehrschaos in Niesky

Rund 510 Millionen Euro kostet der Ausbau der Bahnstrecke von Lohsa bis nach Horka. Also jeder Kilometer 9,2 Millionen Euro, rein rechnerisch. Da wird wohl ein fünfstelliger Betrag möglich sein, um in Niesky einen Bypass zu legen, damit die innerstädtische Verkehrsader in den Norden offen gehalten werden kann. Aber anscheinend tut sich die Deutsche Bahn schwer damit, provisorische Übergänge über ihre Gleise schaffen zu wollen. So erklärt sich auch die ablehnende Haltung auf den Vorschlag, wenigstens den Pkw-Verkehr von der B 115 an der Brückenbaustelle vorbeizuführen. Denn so etwas wie ein Weg ist ja schon vorhanden, nur müsste dieser für die Zeit der Baustelle ausgebaut werden. Zwar hätte Niesky damit immer noch die Lkw in der Stadt, aber zumindest wäre eine spürbare Entlastung von Autos damit verbunden. Aber das scheint nicht gewollt zu sein. Hinzu kommt das Argument, dass Muskauer und Görlitzer Straßen Staatsstraßen sind – und die verkraften solche Verkehrsströme von 12 000 Fahrzeugen am Tag. Das mag stimmen, aber nicht für den Zinzendorfplatz. Denn dort treffen sich zwei Staatsstraßen: aus Richtung See sowie aus Rothenburg.

Gewiss, der Nieskyer Kraftfahrer wird sich schon seinen Schleichweg suchen, um nicht über den Zinzendorfplatz fahren zu müssen. Das führt zwangsläufig zu einer Mehrbelastung auf anderen, städtischen Straßen. Damit ist vorher abzuwägen, ob die von der Stadt vorgeschlagenen Alternativen am Ende nicht kostengünstiger sind, als die zerfahrenen Straßen zu reparieren.

