Kommentar: Niesky hat sich selbst beschenkt Alexander Kempf über Kultur satt in einer kleinen Stadt

Für eine Stadt sind 275 Jahre kein Alter. Bei allen Dörfern in Nieskys Nachbarschaft steht bei Geburtstagen eine größere Zahl auf der Torte. Entsprechend hat sich mancher Nieskyer Anfang des Jahres gefragt, warum das Rathaus das kleine Jubiläum überhaupt so stark betont und dann auch gleich noch ein ganzes Jahr lang feiern will. Nach einer Reihe verschiedenster Veranstaltungen lässt sich jedoch sagen, dass das Konzept aufgegangen ist. Mit dem Familientag oder auch dem Gastspiel von Dynamo Dresden hat sich Niesky außerhalb der Stadtgrenzen wieder stärker ins Gespräch gebracht.

Städte brauchen solche Werbung in eigener Sache. Und Veranstaltungen vor Ort sind effektiver als jeder Imagefilm. Kein lärmender Verkehr, kurze Wege und die vielzitierte familiäre Atmosphäre zeichnen Niesky aus. Davon konnte sich jeder Besucher in den vergangenen Monaten überzeugen. Genau wie die Nieskyer selbst. Auch das ist wichtig. Denn manchmal sieht man vor lauter Bäumen ja bekanntlich den Wald nicht.

