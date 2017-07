Kommentar: Niemand sollte Illusionen haben Sebastian Beutler über die Veränderungen bei Bombardier Görlitz

Natürlich will keiner den Görlitzer Waggonbau kleinreden. So bemühen sich Politiker, Unternehmer und Gewerkschaften seit Donnerstagnachmittag, den Bestandsschutz für den Standort zu würdigen und den Stellenabbau als noch veränderliche Variable der künftigen Entwicklung darzustellen. Und es wäre ohne Zweifel höchst erfreulich, wenn sich durch zusätzliche Aufträge oder Veränderungen der Strategie der Stellenabbau in Görlitz verringern lassen könnte.

Wer aber die Worte des Deutschland-Chefs von Bombardier im Wirtschaftsteil dieser SZ-Ausgabe liest, sollte sich keinen Illusionen hingeben. Er spricht von freiwerdenden Flächen im Bombardier-Werk Görlitz und den 800 Stellen, die bis 2020 wegfallen. Die Leih- und Zeitarbeiter trifft es nach seinen Aussagen als Erste, Vorruheständler und andere anschließend. Auch wenn die Gewerkschaften den Erhalt des Werkes jetzt auf ihre Fahnen als Erfolg heften: Seit Dezember gab es die Medienberichte, die von 2 500 oder 2 200 wegfallenden Stellen sprachen. Genau so ist es gekommen. Aber auch 1 000 verbleibende Industrie-Arbeitsplätze bei Bombardier sind für Görlitz wichtig. Es bleibt damit wenigstens ein Kern an Kompetenz und Wissen aus der Fahrzeugindustrie in Görlitz. Selbst wenn auf kurze Sicht Zuversicht schwerfällt, nichts ist im Waggonbau für die Ewigkeit. Neue Investoren, beispielsweise aus China, können die Lage schnell verändern.

