Kommentar: Niedrig hoch leben lassen Alexander Kempf über einen eckigen Geburtstag

Normalerweise werden nur runde Geburtstage groß gefeiert, also einhundert, zweihundert oder dreihundert Jahre. Der 275. Geburtstag einer Stadt ist da auf den ersten Blick eine recht sperrige Zahl. Trotzdem hat Niesky allen Grund, sich eine große Geburtstagstorte zu gönnen und viele Gäste zum vermeintlichen „Kindergeburtstag“ einzuladen. Denn viele Dörfer in der Umgebung sind zwar im Schnitt 400 bis 500 Jahre älter, haben mit der rasanten Entwicklung von Niesky aber schon bald nicht mehr Schritt halten können. Aus der ehemaligen Flüchtlingssiedlung ist viel erwachsen.

Jeder mag seine eigene Theorie haben, warum gerade dem Ort „Niedrig“ dieser kometenhafte Aufstieg gelungen ist. Demut? Zufall? Fleiß? In jedem Fall ist eines in Niesky immer groß geschrieben worden – die Gemeinschaft. Die braucht es auch in diesem Jahr wieder, um ein glorreiches Geburtstagsjahr zu organisieren. Noch sind die Veranstaltungen zu den Vorbereitungsfeiern eher spärlich besucht. Das ist schade. Denn wenn es den Nieskyern gelingt, eng zusammenzustehen, dann ist vieles möglich. Und es gibt in 25, 125 oder 225 Jahren dann umso mehr zu feiern.

