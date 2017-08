Kommentar: Nicht warten, bis es zu spät ist Mario Sefrin über den Lehrermangel an den Schulen

Der Lehrermangel an den Schulen in Sachsen ist seit Langem bekannt. Den Eltern, die beinahe täglich von neuen Ausfall-, Vertretungs- oder Beschäftigungsstunden ihrer Kinder erfahren, den Gewerkschaften, die immer neue Notstände in den Schulen registrieren, den Schulämtern, die diese Notstände an den Schulen mittlerweile seit Jahren verwalten müssen. Nun werden gar Kollegen, die schon im Ruhestand sind, gefragt, ob sie stundenweise zur Aushilfe wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren würden – ein Armutszeugnis. Die Politik hat das Problem zu lange nicht ernst genommen. Lehrer zu sein, war in Sachsen zu lange nicht attraktiv genug. Nun hilft auch eine bessere Bezahlung nicht mehr – der Lehrermarkt ist leer. Das kann übrigens auch anderswo drohen, zum Beispiel bei Pflege- oder Erzieherberufen. Auch dort ist die Bezahlung längst nicht der zu leistenden Arbeit angemessen. Doch die Politik nimmt das Problem erst einmal nicht ernst. Noch geht es ja. Bis es zu spät ist.

