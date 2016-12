Kommentar: Nicht schön, aber erwartbar Gabriel Wandt über neue Strukturen der evangelischen Kirche

Der erste Blick auf die neue Kirchgemeinde-Karte macht erst mal baff. Von rund 30 Gemeinden auf drei große Regionen sollen die Strukturen wachsen. Er wolle niemandem den Boden unter den Füßen wegziehen, sondern gemeinsam gestalten, sagt Kantor Christian Kühne, der an dem Konzept mitgearbeitet hat. Trotzdem wird die Neuausrichtung für heftige Diskussionen sorgen – so, wie das bei Kreisreformen oder Dorfzusammenschlüssen auch der Fall ist. Neuerungen schrecken ab, Gewohntes infrage zu stellen, fällt niemandem leicht.

Da mag es helfen sich klar zu machen, dass die eigene Kirchgemeinde nicht die einzige ist, die betroffen ist. Es trifft eher das Gegenteil zu: Die sächsische Landeskirche konnte auf solche einschneidenden Schritte sehr viel länger verzichten als anderswo. In Thüringen oder Sachsen-Anhalt sind große Kirchspiele, wo ein Pfarrer viele einzelne Dörfer betreut, schon seit mehr als 15 Jahren Realität. Ganz überraschend kommt das also auch in Sachsen nicht.

Wichtig wird sein, bei allem Ärger über die Veränderungen, die sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen. Das gilt in Kirchenkreisen ebenso wie auf kommunaler Ebene. Wo weniger Menschen leben, lassen sich nun einmal die früheren Strukturen nicht mehr finanzieren. Gemeinden und Regionen stehen vor der großen Herausforderung, sich neu zu erfinden. Das wird schmerzhaft, weil Dinge wegfallen werden, die selbstverständlich sind. Anderes aber könnte ganz neu entstehen. Veränderung gehört zum Leben wie zur Kirche dazu – und damit passt die Strukturreform schon fast wieder ins große Reformationsjubiläum, das die protestantischen Christen 2017 feiern.

