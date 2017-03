Kommentar: Nicht komplett verstecken SZ-Redakteur Lars Kühl über die Folienpläne für die Schwimmhalle.

Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass Nutzer der Schwimmhalle an der Freiberger Straße vehement fordern, die Glasscheiben zuzukleben, dachte ich zunächst an einen Scherz. Ich kenne keine Schwimmhalle, die in den vergangenen Jahrzehnten gebaut wurde und in der man auf Tageslichteinfall durch große Fenster keinen Wert legt. Beobachtet gefühlt habe ich mich jedenfalls noch nie. Auch im Freibad nicht. Es kommt doch keiner auf die Idee, am Baggersee oder am Meer eine Mauer zu ziehen.

Und trotzdem weiß ich, dass es die Fernrohrspanner gibt. Wer erwischt wird, den sollte man dafür auch bestrafen. Bei der Schwimmhalle an der Freiberger Straße kommt noch etwas dazu. Sie steht nicht zurückgesetzt auf einem separaten Grundstück, sondern direkt an Straßen mit Fußwegen, auf denen viel los ist. Hier wird mehr gegafft als anderswo, das ist ein Fakt.

Deshalb ist die Entscheidung der Bäder GmbH, mit Folien den Spannern den Einblick zu verwehren, nachvollziehbar. Dieser Einzelfall darf aber nicht dazu führen, dass wir uns künftig überall komplett verbarrikadieren und verstecken.

