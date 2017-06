Kommentar: Nicht auf dem Ehrenamt ausruhen André Schulze über die Notwendigkeit von Wasserrettern

Vergangenes Wochenende war ich mit meiner Familie zum Baden am Bärwalder See. Fast erwartete ich Baywatch-Badenixen über den heißen Sand schweben zu sehen, weil so viel los war. Aber das ist derzeit nur im Kino so.

Der Landkreis ist zuständig für den Rettungsdienst. Aber eben nicht für die Wasserrettung, an der Sandkante ist Schluss. Das Argument, es sei eine freiwillige Aufgabe für Kreis oder Gemeinden, stimmt – aber passt es zur Entwicklung des Tourismus? Welcher Badegast soll in den Urlaub hergelockt werden, wenn er nicht sicher sein kann, dass Hilfe bereitsteht? Es sind nicht irgendwelche Kiesgruben und Steinbrüche mitten im Wald, sondern gezielt angelegte Strände. Das betrifft nicht nur den Bärwalder See, sondern auch den Berzdorfer und den Olbersdorfer oder die Talsperre Quitzdorf. Entweder man will Tourismus oder nicht. Dazu gehören nicht nur Parkplätze und schöne Flyer.

Ich zolle den Rettungsschwimmern Respekt, die ihre Freizeit opfern. Bei allem Verständnis für finanzielle Sorgen: Es geht auch um das Selbstverständnis der Verwaltung. Bin ich für meine Bürger da? Jetzt kommen schon Freiwillige aus Chemnitz und Dresden, um uns am eigenen See buchstäblich den Arsch in der Badehose zu retten.

