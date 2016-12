Kommentar: Nicht am Glühwein verschlucken, bitte

Hier ein neues Paar Winterschuhe, da eine neue Schneehose – und dann die ganzen Weihnachtsgeschenke. Für Eltern dürfte die folgende Botschaft das Stresslevel in diesen Tagen noch weiter steigen lassen: Das Essen in Schulen und Kindertagesstätten wird teurer – nicht in allen Einrichtungen, doch aber in einer beträchtlichen Anzahl im Altkreis. Denn mit Sodexo, der Gröditzer Menü GmbH und den Johannitern sind schon mal drei große Anbieter bei der Preiserhöhungsrunde ab Januar 2017 mit dabei. Bis zu zehn Cent mehr pro Mahlzeit verlangen die Firmen.

Wer sich angesichts dieser Nachricht am Glühwein verschluckt, sollte sich die Gründe dafür noch einmal vor Augen führen. Die Anbieter erhöhen die Preise, weil der Mindestlohn um 34 Cent angehoben wird. Von der Einführung des Mindestlohnes in Deutschland zum ersten Januar 2015 haben vor allem in Ostdeutschland viele Arbeitnehmer profitiert. Darunter auch viele Aushilfen in den Großküchen. Auch an sie sollten Eltern denken, wenn das Essensgeld für ihre Kinder vom Konto abgeht.

zur Startseite